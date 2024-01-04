В Україні з 1 січня зросла вартість паспорта

В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, посвідок на тимчасове/постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу (ДМС).
За даними ДМС, Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросла і загальна вартість.
Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно.
Подорожчали такі документи:
Нагадаємо, в Україні різко подорожчала видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами подорожчала з 26 гривень до 230 гривень, прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень, прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень.