UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з 1 січня зросла вартість паспорта

Фото: Вартість паспорта в Україні зросла з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, посвідок на тимчасове/постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу (ДМС).

За даними ДМС, Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросла і загальна вартість.

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно.

Подорожчали такі документи:

  • Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 10 робочих днів, зросла з 1 січня з 820 до 874 гривень.
  • Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 20 робочих днів, зросла з 1 січня з 450 до 504 гривень.
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні подорожчала з 918 до 1056 гривень.
  • Посвідка на постійне проживання в Україні подорожчала з 1013 до 1151 гривень.

 

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами подорожчала з 26 гривень до 230 гривень, прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень, прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
паспорт України