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В Україні з 1 серпня видаватимуть водійські права нового зразка

Україна, Четвер 01 серпня 2024 09:41
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В Україні з 1 серпня видаватимуть водійські права нового зразка Фото: Водійські права нового зразка почали видавати з 1 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сервісні центри МВС з 1 серпня 2024 року видаватимуть бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів", - сказав Рудик.

Представник МВС повідомив про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті, який містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. "Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру - серія, номер документа та дані про транспортний засіб", - розповів він.

Як зазначили в прес-службі МВС, всі документи, видані раніше в сервісних центрах МВС, залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Рудик розповів, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів. "Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада планує розглянути законопроект, яким пропонується скоротити термін дії водійських прав до 5-10 років. Сьогодні у багатьох водіїв є безстрокові права або документи на 30 років.

Законопроект пропонує імплементувати деякі норми Європейського Союзу до українського законодавства. Права, видані до набрання чинності законом, будуть дійсні до 2033 року, після чого їх потрібно обміняти.

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