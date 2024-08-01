В Украине с 1 августа будут выдавать водительские права нового образца

Сервисные центры МВД с 1 августа 2024 года будут выдавать бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца. У них будут дополнительные элементы защиты.

"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", - сказал Рудык.

Представитель МВД сообщил о еще одном элементе защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые уже выдаются. Это QR-код, расположенный в правом нижнем углу, содержащий ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. "После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр – серия, номер документа и данные о транспортном средстве", – рассказал он.

Как отметили в пресс-службе МВД, все документы, выданные ранее в сервисных центрах МВД, остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

Рудик рассказал, что Главный сервисный центр МВД активно сотрудничает с Киберполицией по противодействию изготовлению фальшивых документов. "Мониторим социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Поэтому все выявленные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные", - сказал он.