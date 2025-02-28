В Украине с 1 марта будут выдавать фискальные чеки нового образца

В Украине с 1 марта вводятся новые формы расчетных документов (фискальных чеков). Отсрочки больше не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов (Минфина ).

Как отметили в Минфине, предварительной датой, с которой должны были применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, было определено 1 января 2025 года. Но переходный период продлили на два месяца.

"То есть Минфин пошел навстречу бизнесу и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности субъектам хозяйствования осуществить мероприятия по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций", - сообщили в министерстве.

В Минфине заявили, что еще одной отсрочки не будет.

Кроме того, законом Украины Кабинету министров Украины поручено уже с 1 марта 2025 года обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до внедрения новых требований в расчетных документах не указываются, рассказали в Минфине.

Напомним, Министерство финансов утвердило новую форму фискального чека. К чекам добавлены новые обязательные поля: "сдача", поле "средство оплаты". Ранее была форма "наличная", "безналичная" и "другое", теперь будет расшифровано "другое": например, оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно прописать слово "чек", и покупатель сможет понять, где номер именно чека. Отдельно нужно печатать дату и время выдачи чека.

Упрощена структура чеков: убраны определенные строки, например "кассир" и "держатель ЭПС". По QR-кодам чеки можно будет проверить на сайте Государственной налоговой службы.