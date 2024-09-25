UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець завдяки яскравій перемозі отримав контракт з UFC

Фото: Данило Воєводкін (UFC)
Автор: Андрій Костенко

Боєць змішаних бойових мистецтв Данило Воєводкін отримав професійний контракт із Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram організації.

У рамках серії претендентів президента UFC Дейни Вайта українець зустрівся з американцем Бейлі Шенфельдером. Фаворитом поєдинку вважали представника США.

Однак, андердог  Воєводкін у першому раунді провів ефектну атакувальну комбінацію. Спочатку він потужним ударом зніс суперника з ніг, а потім провів задушливий прийом. Як наслідок, американський боєць здався. Українець витратив на перемогу всього 90 секунд.

 

Фото: Воєводкін серед переможців серії претендентів (instagram.com/ufc)

 

Завдяки перемозі у цьому поєдинку 24-річний боєць отримав контракт в UFC – першим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних мистецтв у сучасному вигляді. Воєводкін став четвертим українцем під крилом організації після Марини Мороз, Ігоря Потєрі та Сергія Сідея.

 

 

 

Хто такий Данило Воєводкін

Восьмиразовий чемпіон України та чемпіон Європи з кіокушинкай карате. Віце-чемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу та віце-чемпіон України з бойового самбо.

Також був переможцем національних чемпіонатів з рукопашного бою і професіонального кікбосингу. У змішаних єдиноборствах Воєводкін дебютував у 2021 році. Раніше бився виключно в українських промоціях. Провів 7 поєдинків і в усіх перемагав у першому раунді.

Раніше український чемпіон MMA завершив виступи в провідній серії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ММАUFC