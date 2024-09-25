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Украинец благодаря яркой победе получил контракт с UFC

Фото: Даниил Воеводкин (UFC)
Автор: Андрей Костенко

Боец смешанных боевых искусств Даниил Воеводкин получил профессиональный контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram организации.

В рамках серии претендентов президента UFC Дэйны Уайта украинец встретился с американцем Бейли Шенфельдером. Фаворитом поединка считали представителя США.

Однако андердог Воеводкин в первом раунде провел эффектную атакующую комбинацию. Сначала он мощным ударом снес соперника с ног, а затем провел удушающий прием. Как следствие, американский боец ​​сдался. Украинец потратил на победу всего 90 секунд.

 

Фото: Воеводкин среди победителей серии претендентов (instagram.com/ufc)

 

Благодаря победе в этом поединке 24-летний боец ​​получил контракт в UFC – первым и самым популярным соревнованием по смешанным искусствам в современном виде. Воеводкин стал четвертым украинцем под крылом организации после Марины Мороз, Игоря Потери и Сергея Сидея.

 

 

 

Кто такой Даниил Воеводкин

Восьмикратный чемпион Украины и чемпион Европы по кекусинкай каратэ.Вице-чемпион Европы среди профессионалов по тайскому боксу и вице-чемпион Украины по боевому самбо.

Также был победителем национальных чемпионатов по рукопашному бою и профессиональному кикбосингу. В смешанных единоборствах Воеводкин дебютировал в 2021 году. Раньше сражался исключительно в украинских продвижениях. Провёл 7 поединков и во всех побеждал в первом раунде.

Ранее украинский чемпион MMA завершил выступления в ведущей серии.

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