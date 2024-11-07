Українець виграв престижний турнір зі спортивної гімнастики: він був другим на Олімпіаді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

41-й турнір на честь легендарного швейцарського атлета відбувся у форматі індивідуального багатоборства. Кожен учасник меморіалу обрав чотири дисципліни на власний розсуд.

Ковтун вирішив змагатися у вільних правах, на "коні", в опорному стрибку та на паралельних брусах. Загалом українець набрав 57.100 балів і фінішував першим у загальному заліку. Він випередив канадця Фелікса Дольчі та бразильця Кайо Соузу.

У змаганнях Ковтун був єдиним представником України. Від найближчого переслідувача він відірвався на 1,250 пункту.

Хто такий Ілля Ковтун

Уродженець Черкас, спортивною гімнастикою займався в місцевій ОДЮСШ "Олімпія". Згодом переїхав до Києва.

На рівні юніорів і юнаків проявив себе в 2018-2019 рр., а перші дорослі нагороди завоював у 2021-му на чемпіонатах Європи та світу. Торік завоював європейське "золото" на паралельних брусах, а цьогоріч додав нагороди найвищого ґатунку на поперечині, у командній першості та тих же паралельних брусах. На ЧС-2023 узяв "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

На Олімпійських іграх 2024 року двічі фінішував четвертим – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах. Натомість на паралельних брусах українець завоював срібну медаль.