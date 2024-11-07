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Украинец выиграл престижный турнир по спортивной гимнастике: он был вторым на Олимпиаде

Болерно, Четверг 07 ноября 2024 11:58
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Украинец выиграл престижный турнир по спортивной гимнастике: он был вторым на Олимпиаде Фото: Илья Ковтун не имел равных в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский гимнаст Илья Ковтун триумфовал на Мемориале Артуро Гандера в швейцарской Балерне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

41-й турнир в честь легендарного швейцарского атлета состоялся в формате индивидуального многоборья. Каждый участник мемориала выбрал четыре дисциплины по своему усмотрению.

Ковтун решил соревноваться в вольных упражнениях, на "коне", в опорном прыжке и на параллельных брусьях. В общей сложности украинец набрал 57.100 баллов и финишировал первым в общем зачете. Он опередил канадца Феликса Дольчи и бразильца Кайо Соузу.

В соревнованиях Ковтун был единственным представителем Украины. От ближайшего преследователя он оторвался на 1.250 пункта.

Кто такой Илья Ковтун

Уроженец Черкасс, спортивной гимнастикой занимался в местной ОДЮСШ "Олимпия". Позже переехал в Киев.

На уровне юниоров и юношей проявил себя в 2018-2019 гг., а первые взрослые награды завоевал в 2021-м на чемпионатах Европы и мира. В прошлом году завоевал европейское "золото" на параллельных брусьях, а в этом году добавил награды наивысшего качества на перекладине, в командном первенстве и тех же параллельных брусьях. На ЧМ-2023 взял "серебро" в индивидуальном многоборье.

На Олимпийских играх 2024 года дважды финишировал четвертым – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях. В свою очередь на параллельных брусьях украинец завоевал серебряную медаль.

К слову, ранее Людмила Киченок бесславно вылетела в парном разряде WTA Finals.

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