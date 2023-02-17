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Українець Циганков оформив гол і асист у першому старті в чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Віктор Циганков (у центрі в нижньому ряді) вперше вийшов у старті (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Колишній лідер київського "Динамо" Віктор Циганков доклався до впевненої перемоги "Жирони" в 22-му турі іспанської Ла Ліги проти "Альмерії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 22-й тур

"Жирона" – "Альмерія" – 6:2

Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 – Рамазані, 66, Туре, 81

"Біло-червоні" забили чотири м'ячі вже до перерви. Відкрили рахунок каталонці на 8-й хвилині, коли Кастельянос із меж штрафного замкнув поперечну передачу Мартінеса. Ще тричі "Жирона" відзначилася впродовж десяти хвилин перед перервою.

На 34-й подвоїв перевагу "жирондинців" Циганков. Українець на дальній стійці переправив у сітку передачу головою від Рікельме. Згодом крайній нападник із асистентом став голеадором – іспанець пробив у нижній кут після пасу Гарсії. А на десерт Циганков у стрімкій атаці "Жирони" відкинув м'яч Каррері, який зробив рахунок непристойним.

У другій половині "Альмерія" спромоглася забити м'яч престижу зусиллями Рамазані. Та господарі відповіли ще двома голами впродовж трьох хвилин. Спершу відзначився Мартен потужно пробив під поперечину, а потім Стуані в схожому стилі оформив шостий м'яч "Жирони". Альмерієць Туре лише трохи підсолодив гіркоту поразки...

Щодо Циганкова, який вперше після переїзду на Піренеї вийшов у стартовому складі "біло-червоних", то він провів на полі 65 хвилин. У середині другого тайму українця замінив Тоні. Актуальна статистика Циганкова в Іспанії – 3 матчі, 1 гол, 1 асист.

До слова, іспанська "Севілья" зацікавилася Трубіним із донецького "Шахтаря".

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Чемпіонат Іспанії