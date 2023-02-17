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Іспанський гранд накинув оком на зірку "Шахтаря": українець замінить героя ЧС-2022

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Севілья, П'ятниця 17 лютого 2023 15:19
Іспанський гранд накинув оком на зірку "Шахтаря": українець замінить героя ЧС-2022 Фото: Анатолій Трубін після протистояння з "Ренном" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На вихованців донецького "Шахтаря" зберігається неабиякий попит у провідних європейських чемпіонатах. Воротар Анатолій Трубін зацікавив представника іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Gol.

21-річний кіпер потрапив до сфери інтересів "Севільї". Перехід українця в чемпіонат Іспанії може відбутися в літнє трансферне вікно.

Нервіонці зацікавилися Трубіним через ризик втрати основного воротаря. На голкіпера збірної Марокко, що сенсаційно дійшла до півфіналу Мундіалю, Ясіна Буну претендують англійські клуби. "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" і "Вест Хем" вивчають варіант із придбанням африканця за орієнтовно 20 млн євро.

Трубін – один із кандидатів на заміну Буну. "Севілья" нібито готова віддати 5 млн євро за вихованця "гірників". Контракт кіпера з "Шахтарем" чинний до літа 2024 року, тож найближче трансферне вікно – останній шанс виручити непогані відступні за нього.

На професіональному рівні Трубін дебютував у сезоні 2018/19. У складі вітчизняного гранда він провів 75 матчів у всіх турнірах, 30 із них – "сухі". За збірну України зіграв 3 поєдинки.

До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Ренном" у плей-офф Ліги Європи.

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