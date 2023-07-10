UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець Скапінцев провів другий матч за "Нікс" у Літній лізі НБА

Фото: Дмитро Скапінцев у таборі збірної України (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев удруге вийшов у складі "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Український баскетболіст розпочав на лаві запасних матч проти "Брукліна" (80:98). Утім, знову скористався нагодою зарекомендувати себе перед тренерським штабом "Нікс".

Скапінцев цього разу провів на паркеті понад 16 хвилин. За цей час він встиг набрати 12 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. Перформанс у Неваді центровий завершив із балом +4 за статистичним показником "плюс-мінус".

25-річний українець виконав 9 спроб кидків із гри, з яких влучними виявилися п'ять. Також Скапінцев реалізував два з трьох штрафних та оформив 1 перехоплення. Центровий чотири рази сфолив, а також одного разу втратив м'яч.

Скапінцев опинився в лавах "Нікс" із фарм-клубу – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець провів сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярній першості – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.

До слова, раніше переможець драфту НБА Вембаньяма спричинив скандал із поп-співачкою Спірс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол