Українець Скапінцев провів другий матч за "Нікс" у Літній лізі НБА

Український баскетболіст розпочав на лаві запасних матч проти "Брукліна" (80:98). Утім, знову скористався нагодою зарекомендувати себе перед тренерським штабом "Нікс".

Скапінцев цього разу провів на паркеті понад 16 хвилин. За цей час він встиг набрати 12 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. Перформанс у Неваді центровий завершив із балом +4 за статистичним показником "плюс-мінус".

25-річний українець виконав 9 спроб кидків із гри, з яких влучними виявилися п'ять. Також Скапінцев реалізував два з трьох штрафних та оформив 1 перехоплення. Центровий чотири рази сфолив, а також одного разу втратив м'яч.

Скапінцев опинився в лавах "Нікс" із фарм-клубу – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець провів сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярній першості – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.