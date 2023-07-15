Українець Скапінцев доклався до перемоги "Нікс" над "Бостоном" у Літній лізі НБА

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев провів четвертий матч у рамках Літньої ліги Національної баскетбольної асоціації у Лас-Вегасі за "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Український баскетболіст доклався до перемоги над "Бостоном" (97:89). У першій п'ятірці "Нікс" центровим вийшов невдаха драфту НБА-2022 Майкл Форстер.

Скапінцев провів на паркеті понад 22 хвилини. За цей час він встиг набрати 6 очок, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця позитивний (3). Натомість конкурент Форстер завершив матч із цифрами 4+1+0.

Загалом українець виконав 8 спроб кинути з гри. Влучною виявилася половина двоочкових (2 з чотирьох), а от обидва триочкові центровий не реалізував. Натомість впевнено зіграв на лінії штрафних кидків (2/2). Окрім того, Скапінцев виконав 5 блокшотів і лише двічі втратив м'яч.

Український баскетболіст опинився в лавах "Нікс" із фарм-клубу – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка Скапінцев провів сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярній першості – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин у грі.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.