Украинец Скапинцев приложился к победе "Никс" над "Бостоном" в Летней лиге НБА

Центровый сборной Украины Дмитрий Скапинцев провел четвертый матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе за "Нью-Йорк Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украинский баскетболист приложился к победе над "Бостоном" (97:89). В первой пятерке "Никс" центровым вышел неудачник драфта НБА-2022 Майкл Форстер.

Скапинцев провел на паркете более 22-х минут. За это время он успел набрать 6 очков, сделал 5 подборов и отдал 4 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца положительный (3). Зато конкурент Форстер завершил матч с цифрами 4+1+0.

В общей сложности украинец выполнил 8 попыток бросить из игры. Точной оказалась половина двухочковых (2 из четырех), а вот оба трехочковых центровой не реализовал. Зато уверенно сыграл на линии штрафных бросков (2/2). Кроме того, Скапинцев выполнил пять блок-шотов и лишь дважды потерял мяч.

Украинский баскетболист оказался в рядах "Никс" из фарм-клуба – "Уэстчестера". В пригороде Нью-Йорка Скапинцев провел сезон 2022/23 Лиги развития ассоциации. Средние цифры центрового в регулярном первенстве – 8.4 очков, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут в игре.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.