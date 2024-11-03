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Українець Сідей оформив прем'єрну перемогу в UFC

Фото: Сергій Сідей зумів здобути першу перемогу в елітному чемпіонаті (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний легковаговик Сергій Сідей переміг американця Гарретта Армфілда в рамках Ultimate Fighting Championship Fight Night 246.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Українець з громадянством Канади здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Його перевага виявилася мінімальною – 29:28, 28:29, 29:28.

Напружений поєдинок тривав усі три раунди. Однозначного домінування одного з бійців не сталося. У дебюті Сідей виглядав переконливіше та виконав кілька прийомів. Однак, Армфілд зберіг концентрацію і зумів серйозно контратакувати.

"Цей бій був дуже близьким. Особливо перші два раунди. Зізнаюся, коли судді рахували очки, то особисти я думав, що програв. Я маю переглянути цей поєдинок", – зізнався Сідей у коментарі MMA Junkie.

Перемога стала для канадського українця першою під егідою UFC. Він дебютував у чемпіонаті в січні цьогоріч, програвши Рамону Таверасу зі США. Загальний рекорд Сідея в змішаних мистецтвах – 11 перемог, 2 поразки.

 

 

До слова, раніше Нганну яскраво повернувся в MMA після виступів у боксі.

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