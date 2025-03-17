Українець Шульга став чемпіоном конференції в студентській лізі США: його визнали гравцем року (відео)

У фінальному поєдинку проти "Джордж Мейсон" (68:63) Шульга продемонстрував блискучу гру, ставши найрезультативнішим гравцем матчу. Він записав до свого активу 18 очок (2/3 двоочкових, 2/6 триочкових, 8/9 штрафних), а також додав 4 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення.

Завдяки перемозі університетська команда "Вірджинія Ремс" пробилась до плей-офф студентського чемпіонату країни (неофіційна назва – "Березневе шаленство"). Там колектив отримав 11-й номер посіву на Сході (45-й загалом) та 20 березня зустрінеться в першому раунді з командою Університету Брігама Янга.

Варто зазначити, що для "Вірджинії" це буде вже 20-та поява в "Березневому шаленстві". Востаннє "Ремс" грали там у 2023 році.

Сам Шульга був визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10, а також включений до першої збірної. Він став найкращим у своїй команді за результативністю (15,5 очка за гру), передачами (3,8) і перехопленнями (1,9).

Українець посів третє місце в рейтингу конференції Atlantic-10 за кількістю перехоплень і четверте за співвідношенням результативних передач до втрат (2,3 до 1). Протягом сезону Шульга двічі визнавався найкращим гравцем тижня конференції, він вісім разів набирав більше 20 очок за матч та двічі робив дабл-дабли.

Хто такий Максим Шульга

Уродженець Києва, перші тренери – Борис Шульга та Ольга Сосновська. За океан переїхав у 2020 році із Іспанії, де займався баскетболом у школі.

Перші три сезони в NCAA відіграв за "Юту Стейт". У 2023-му перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У минулому році подав заявку на драфт НБА, але потім відкликав її, вирішивши ще рік провести в студентському баскетболі.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році. У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Спілкується чотирма мовами – українською, російською, іспанською і англійською.