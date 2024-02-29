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Українець Шульга перетнув гросмейстерський рубіж у культовій баскетбольній лізі США

Фото: Максим Шульга освоївся в Річмонді (vcuathletics.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець "Вірджинії Ремс" Максим Шульга відсвяткував цікавий ювілей у Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Для українського баскетболіста особливим став поєдинок проти "Род-Айленда" (88:67). Він набрав 20 очок, зробив 5 підбирань, віддав 2 передачі та оформив 1 перехоплення.

Шульга впродовж зустрічі перетнув рубіж 1000 очок під егідою NCAA. Наразі оборонець зупинився на 1011-ти пунктах. До лав "Вірджинії" він перебрався торік із "Юти". Загалом на студентському рівні за океаном українець провів 118 матчів, набираючи в середньому 8.6 очок за матч.

У нинішньому сезоні Шульга набрав солідну форму. Його середні показники – 14.9 очок, 4.9 підбирань, 3.6 передачі та 1 перехоплення. Торік оборонець припустив участь в драфті НБА-2024.

Хто такий Максим Шульга

Уродженець Києва, перші тренери – Борис Шульга та Ольга Сосновська. За океан переїхав із Іспанії, де займався баскетболом у школі.

Перші три сезони в NCAA відіграв за "Юту Стейт". Минулоріч перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Спілкується чотирма мовами – українською, російською, іспанською і англійською. Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році.

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

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