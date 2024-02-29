RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец Шульга пересек гроссмейстерский рубеж в культовой баскетбольной лиге США

Фото: Максим Шульга освоился в Ричмонде (vcuathletics.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник "Вирджинии Рэмс" Максим Шульга отметил интересный юбилей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Для украинского баскетболиста особенным стал поединок против "Род-Айленда" (88:67). Он набрал 20 очков, сделал 5 подборов, отдал 2 передачи и оформил 1 перехват.

Шульга на протяжении встречи пересек рубеж 1000 очков под эгидой NCAA. В настоящее время защитник остановился на 1011-ти пунктах. В ряды "Вирджинии" он перебрался в прошлом году из "Юты". В общей сложности на студенческом уровне за океаном украинец провел 118 матчей, набирая в среднем 8.6 очков за матч.

В нынешнем сезоне Шульга набрал солидную форму. Его средние показатели – 14.9 очков, 4.9 подборов, 3.6 передачи и 1 перехват. В прошлом году защитник допустил участие в драфте НБА-2024.

Кто такой Максим Шульга

Уроженец Киева, первые тренеры – Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стэйт". В прошлом году перебрался в Университет Содружества Виргинии. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Общается на четырех языках – украинском, русском, испанском и английском. Являлся лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол