Українець Середа пробився у фінал Олімпіади-2024 в стрибках у воду

Український спортсмен Олексій Середа кваліфікувався у фінал олімпійських змагань в стрибках у воду з 10-метрової вишки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
18-річний атлет потрапив до топ-12 стрибунів у воду в індивідуальних змаганнях. Українець набрав 405.05 балів.
Середа пробився у фінал завдяки вдалій останній, шостій спробі. За неї він набрав 86.40 очок, уперше за змагання перетнувши рубіж 80-ти пунктів. Зрештою, очковий запас юного спортсмена склав понад 4 бали.
Безумовним лідером півфіналу став китаєць Ю Цао. Він набрав 504.00 пункти. Його співвітчизник Ян Хао фінішував другим (490.55 балів). Замкнув трійку претендентів японський стрибун у воду Рікуто Тамаї, який набрав 477.00 очок.
Олімпіада-2024, стрибки у воду, вишка, 10 м, 1/2 фіналу, чоловіки:
...11. Олексій Середа (Україна) – 405.05
До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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