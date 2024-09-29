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Украинец Рогава завоевал второстепенный титул WBC

Лос-Анджелес, Воскресенье 29 сентября 2024 14:37
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Украинец Рогава завоевал второстепенный титул WBC Фото: Цотне Рогава (справа) (instagram.com/tsotne_rogava)
Автор: Андрей Костенко

Непобежденный украинский боксер сверхтяжелого веса Цотне Рогава получил первый титул в профессиональной карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luckypunchnet.

10-раундовый бой за пояс WBC USA состоялся в Лос-Анджелесе. Украинец встретился в ринге с 34-летним американцем Александером Флоресом.

Поединок прошел при значительном преимуществе Рогавы. Уже в первом раунде он рассек сопернику бровь, а в следующем – отправил того в нокдаун. Однако Флорес смог собраться и даже перехватить инициативу.

Но наш боец быстро погасил активность оппонента серией акцентированных ударов и довел бой до уверенной победы. Вердикт судей – 98:91, 97:93, 99:90 в пользу украинца. Он завоевал первый пояс в своей профессиональной карьере.

Для Рогавы это был седьмой поединок в текущем году. До этого 31-летний украинец последний бой провел в июне против 45-летнего американца Джона Болдена, которого также победил единогласным решением судей.

Кто такой Цотне Рогава

Украинский боксер-профессионал грузинского происхождения, выступающий в супертяжелой весовой категории. Также известен как кикбоксер и боец тайского бокса.

В любительском боксе – двукратный чемпион Украины, участник Олимпийских игр-2020, многократный победитель и призер международных и национальных турниров. На профи-ринге дебютировал в 2021 году, провел 10 победных боев, 7 из которых завершил нокаутом.

Лучшая позиция в рейтинге BoxRec – 83-я (июнь 2024 года). В данный момент является 5-м среди украинских боксеров супертяжелой весовой категории.

Ранее 43-летний бывший соперник Кличко-младшего анонсировал возвращение на ринг.

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