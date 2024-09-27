43-річний колишній суперник Кличка-молодшого анонсував повернення на ринг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Up Front .

Боець, який володів титулами у першій важкій та надважкій вазі, повідомив про це у розмові з журналістом Саймоном Джорданом. Ветеран впевнений, що йому під силу перемогти багатьох сучасних боксерів.

"Ці двері можливостей для мене ще повністю не закрилися. Я зміг би побити багатьох з них. Якщо мені вдасться пройти повноцінну підготовку, тоді я 100% повернуся. Кажу це цілком серйозно", – розповів 43-річний Хей.

У 2007-2008 роках британець одночасно володів поясами WBC, WBA та WBO у першій важкій вазі. Після чого піднявся у надважку, де теж став чемпіоном за версією WBA (2009-2011).

Фото: Хей проти Валуєва (instagram.com/davidhaye)

Цей пояс він здобув у листопаді 2009 року в епічному протистоянні з росіянином Ніколаєм Валуєвим, який значно переважав британця за фізичними параметрами. Хею протягом боя вдалося декілька разів вразити російського гіганта. І хоча фінальний гонг обидва суперника зустріла на ногах, судді віддали перевагу більш активному представнику Великої Британії.

У червні 2011 року Хей зустрівся з Володимиром Кличком. На кону протистояння було три пояси – WBA, яким володів британець, а також IBF та WBО – власність Кличка-молодшого. Хей гідно виглядав у поєдинку з українцем, проте завдати йому серйозної шкоди не зміг. Український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів та зібрав у себе три чемпіонські пояси.

Після бою з Кличком Хей провів ще п'ять поєдинків. У трьох перших переміг, а потім – двічі програв Тоні Беллью. Після чого у травні 2018 року офіційно завершив кар'єру.