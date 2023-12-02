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Українець Потєря провів битву поглядів перед поєдинком UFC: відео

Остін, Субота 02 грудня 2023 11:58
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Українець Потєря провів битву поглядів перед поєдинком UFC: відео Фото: Ігор Потєря проведе третій бій впродовж року (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боєць змішаних мистецтв Ігор Потєря зустрівся з бразильцем Родольфо Беллато напередодні очного поєдинку під егідою Ultimate Fighting Championship.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Setanta Sports.

Бій Беллато – Потєря відбудеться 2 грудня в американському Остіні. Старт поєдинку запланований на 23:55 за київським часом. На території України бій транслюватимуть на платформі Setanta Sports.

Потєря проведе свій третій поєдинок цьогоріч. У січні він технічним нокаутом здолав бразильського ветерана Руа. Натомість у липні поступився новозеладнцю Ульбергу в першому раунді. Бій проти Беллато відбудеться в прелімі головної події – поєдинку Бенеїла Даріуша з Арманом Царукяном.

Беллато – новачок UFC. 27-річний боєць на прізвисько "Трактор" раніше виступав у чемпіонатах Contender Series, Legacy Fighting Alliance та інших. Входить до десятки провідних представників змішаних мистецтв Бразилії.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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