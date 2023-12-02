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Украинец Потеря провел битву взглядов перед поединком UFC: видео

Остин, Суббота 02 декабря 2023 11:58
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Украинец Потеря провел битву взглядов перед поединком UFC: видео Фото: Игорь Потеря проведет третье сражение в течение года (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец смешанных искусств Игорь Потеря встретился с бразильцем Родольфо Беллато в преддверии очного поединка под эгидой Ultimate Fighting Championship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports.

Бой Беллато – Потеря состоится 2 декабря в американском Остине. Старт поединка запланирован на 23:55 по киевскому времени. На территории Украины бой будут транслировать на платформе Setanta Sports.

Потеря проведет свой третий поединок в этом году. В январе он техническим нокаутом одолел бразильского ветерана Руа. В июле уступил новозеландцу Ульбергу в первом раунде. Бой против Беллато состоится в прелиме главного события – поединке Бенеила Дариуша с Арманом Царукяном.

Беллато – новичок UFC. 27-летний боец по прозвищу "Трактор" ранее выступал в чемпионатах Contender Series, Legacy Fighting Alliance и других. Входит в десятку ведущих представителей смешанных искусств Бразилии.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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