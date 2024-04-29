Українець Плотницький став волейбольним чемпіоном Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Умбрійці у фінальній серії чемпіонату Італії здолали "Монцу" (3:1). Це "золото" стало другим в історії "Перуджі".

Плотницький у лавах гранда фінішував другим у регулярній першості. "Перуджа" здобула 16 перемог за 22 тури. На шляху до фіналу вітчизняний догравальник із одноклубниками в плей-офф здолали "Верону" (серія – 3:0) та "Мілан" (3:1).

Плотницький узяв участь в усіх чотирьох поєдинках фінальної серії. Найрезультативнішим для українця став перший матч, у якому він набрав 18 очок. У вирішальному ж догравальник додав у скарбничку "Перуджі" 9 пунктів. Загалом у плей-офф Плотницький набрав 144 очки та став третім за результативністю в команді.

"Перуджа" вдруге стала чемпіоном Італії. Перший титул умбрійці завоювали в 2018 році. Цьогоріч команда Плотницького оформила дубль. Раніше "Перуджа" здобула Кубок Італії, а українець був визнаний MVP турніру.

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Віниччини, почав займатися волейболом у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізкультури.

На дорослому рівні дебютував у складі "Юракадемії". Потім перебрався до харківського "Локомотива", з яким двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перейшов до "Монци". У сезоні 2019/20 перебрався до лав "Перуджі". Здобув із умбрійцями 9 трофеїв.

Батьки – волейболісти. Після завершення ігрової кар'єри батько перейшов на тренерську роботу, а син став одним із його вихованців.