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Украинец Плотницкий стал волейбольным чемпионом Италии

Перуджа, Понедельник 29 апреля 2024 12:29
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Украинец Плотницкий стал волейбольным чемпионом Италии Фото: "Перуджа" во второй раз в истории взяла "золото" (facebook.com/SirSafetyPerugiaVolley)
Автор: Антон Федорцив

Украинский волейболист Олег Плотницкий в составе "Перуджи" завоевал титул итальянской Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Умбрийцы в финальной серии чемпионата Италии одолели "Монцу" (3:1). Это "золото" стало вторым в истории "Перуджи".

Плотницкий в рядах гранда финишировал вторым в регулярном первенстве. "Перуджа" одержала 16 побед в 22-х турах. На пути в финал отечественный доигровщик с одноклубниками в плей-офф одолели "Верону" (серия – 3:0) и "Милан" (3:1).

Плотницкий принял участие во всех четырех поединках финальной серии. Самым результативным для украинца стал первый матч, в котором он набрал 18 очков. В решающем же доигровщик добавил в копилку "Перуджи" 9 пунктов. В плей-офф Плотницкий набрал 144 очка и стал третьим по результативности в команде.

"Перуджа" во второй раз стала чемпионом Италии. Первый титул умбрийцы завоевали в 2018 году. В этом году команда Плотницкого оформила дубль. Ранее "Перуджа" выиграла Кубок Италии, а украинец был признан MVP турнира.

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой области, начал заниматься волейболом в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физкультуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе "Юракадемии". Затем перебрался в харьковский "Локомотив", с которым дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перешел в "Монцу". В сезоне 2019/20 перебрался в ряды "Перуджи". Завоевал с умбрийцами 9 трофеев.

Родители – волейболисты. После завершения игровой карьеры отец перешел на тренерскую работу, а сын стал одним из его воспитанников.

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