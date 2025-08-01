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Українець у півфіналі ЧС-2025: коли наступний заплив Владислава Бухова

П'ятниця 01 серпня 2025 13:57
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Українець у півфіналі ЧС-2025: коли наступний заплив Владислава Бухова Владислав Бухов (фото:
Автор: Катерина Урсатій

У Сінгапурі триває чемпіонат світу з водних видів спорту, де 1 серпня стартував шостий день змагань із плавання. Єдиний українець, якому вдалося пробитися до півфіналу, став Владислав Бухов. Спортсмен продовжує боротьбу в своїй коронній дисципліні.

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Успішна кваліфікація у спринті

На дистанції 50 м вільним стилем Бухов фінішував з результатом 21.83 секунди, що дозволило йому посісти 11-ту позицію серед учасників і вийти до півфіналу. Свою наступну гонку українець проведе вже сьогодні, 1 серпня, о 14:35 за київським часом.

У цій дисципліні Владислав боротиметься за вихід до фіналу з такими фаворитами, як Санто Кондонеллі, Бенджамін Прауд, Джек Алексі та інші.

Не всі старти були успішними

Раніше Бухов також виступав у кваліфікації на 100 м вільним стилем, однак показав лише 47-й результат і не зміг пройти далі.

Інші українські спортсмени також не зуміли пробитися до півфіналів. Зокрема, Денис Кесіль завершив кваліфікації на 200 м батерфляєм 18-м (1:56.51 хв), а у комплексному плаванні на цій же дистанції посів 31-ше місце. У 100 м батерфляєм Кесіль став 38-м (53.05 секунди).

Сенсації світового масштабу

Зірки світового плавання не оминули цей день без гучних результатів. Джош Лієндо, срібний призер Олімпіади-2024, несподівано завершив виступ на 50 м вільним стилем уже на етапі кваліфікації - 30-те місце з часом 22.22 с. Натомість олімпійський чемпіон Кемерон Мекевой вийшов до фіналу.

Серед жінок блискучі результати показали австралійка Кейлі Маккіон (2:08.01 на 200 м спиною), американка Гретхен Волш (25.22 на 50 м батерфляєм) та легендарна Кеті Ледекі, яка виграла попередній заплив на 800 м вільним стилем.

Де дивитися чемпіонат

За перипетіями чемпіонату світу можна стежити наживо на платформах "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах Суспільного мовлення - офіційного транслятора турніру в Україні.

Раніше ми писали, що українські волейболістки дебютують у Лізі націй-2026.

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