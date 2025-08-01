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Украинец в полуфинале ЧМ-2025: когда следующий заплыв Владислава Бухова

Пятница 01 августа 2025 13:57
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Украинец в полуфинале ЧМ-2025: когда следующий заплыв Владислава Бухова Владислав Бухов (фото:
Автор: Екатерина Урсатий

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, где 1 августа стартовал шестой день соревнований по плаванию. Единственный украинец, которому удалось пробиться в полуфинал, стал Владислав Бухов. Спортсмен продолжает борьбу в своей коронной дисциплине.

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Успешная квалификация в спринте

На дистанции 50 м вольным стилем Бухов финишировал с результатом 21.83 секунды, что позволило ему занять 11-ю позицию среди участников и выйти в полуфинал. Свою следующую гонку украинец проведет уже сегодня, 1 августа, в 14:35 по киевскому времени.

В этой дисциплине Владислав будет бороться за выход в финал с такими фаворитами, как Санто Кондонелли, Бенджамин Прауд, Джек Алекси и другие.

Не все старты были успешными

Ранее Бухов также выступал в квалификации на 100 м вольным стилем, однако показал лишь 47-й результат и не смог пройти дальше.

Другие украинские спортсмены также не сумели пробиться в полуфиналы. В частности, Денис Кесиль завершил квалификации на 200 м баттерфляем 18-м (1:56.51 мин), а в комплексном плавании на этой же дистанции занял 31-е место. В 100 м баттерфляем Кесиль стал 38-м (53.05 секунды).

Сенсации мирового масштаба

Звезды мирового плавания не обошли этот день без громких результатов. Джош Лиендо, серебряный призер Олимпиады-2024, неожиданно завершил выступление на 50 м вольным стилем уже на этапе квалификации - 30-е место со временем 22.22 с. Зато олимпийский чемпион Кэмерон Мекевой вышел в финал.

Среди женщин блестящие результаты показали австралийка Кейли Маккион (2:08.01 на 200 м спиной), американка Гретхен Уолш (25.22 на 50 м баттерфляем) и легендарная Кэти Ледеки, которая выиграла предыдущий заплыв на 800 м вольным стилем.

Где смотреть чемпионат

За перипетиями чемпионата мира можно следить вживую на платформах "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах Общественного вещания - официального транслятора турнира в Украине.

Ранее мы писали, что украинские волейболистки дебютируют в Лиге наций-2026.

Также читайте, как француз едва не побил мировой рекорд украинца Андрея Говорова.

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