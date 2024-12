Усик – Ф'юрі 2. Богачук оформив перший нокаут боксерського вечора

Сергій Богачук – найкращий вітчизняний боксер у першій середній вазі (до 69,9 кг) До серпня поточного року тримав у себе пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Але втратив його після дуже суперечливої поразки від американця Вірджила Ортіса.

Тепер до нових вершин українець йде через рейтингові поєдинки. Бій в Ер-Ріяді визначав обов'язкового претендента на зустріч за чемпіонський титул WBC, якими зараз володіє американець Себастьян Фундора.

Спочатку суперником Богачука значився узбек Ісраїл Мадрімов. Але за два тижні до бою той відмовився. Офіційна версія – хвороба. Неофіційна – домовленість про зустріч з Ортісом, яка вже призначена на 22 лютого. Для Мадрімова американець виявився більш цікавим і перспективним суперником, ніж українець.

На заміну узбеку терміново знайшли непереможеного британця Ішмаеля Девіса (13–0, 6 КО). З ним Богачук і провів дуже інтенсивний і цікавий поєдинок.

Перший раунд однозначно був за британцем. Але в другому той опинився на підлозі: українець підступним ударом відправив його в нокдаун. Сталося це за лічені секунди до гонгу, тому розвити успіх Богачук не встиг.

Після відпочинку британець відновив сили і знову став активним і небезпечним суперником. У бою с дуже високою інтенсивністю суперники раз-по-раз завдавали один одному неприємних ударів. Декілька разів похитнувся Богачук, у інших атаках – насилу на ногах утримувався Девіс.

Але ближче до екватору поєдинку перевага українця ставала все очевиднішою. Богачук був швидшим, точнішим, наносив більш акцентовані удари. У шостому раунді Девіс ледве дочекався гонга, насилу встояв на ногах. А відправившись у свій кут, відмовився продовжувати.

Підсумок – перемога Богачука технічним нокаутом. Це 25-й успішний поєдинок вітчизняного боксера на профі-ринзі. Він став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій за версією WBC.

