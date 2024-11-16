Українець несподівано виграв Відкритий чемпіонат Швеції з біатлону

У змаганнях, окрім найсильніших спортсменів команди господарів, взяли участь основні склади збірних України та Естонії, а також біатлоністи кількох інших країн. Усього на старт вийшло 70 учасників.

Мандзин зробив два промахи і на 45 секунд випередив господаря змагань Єспера Неліна (4 промахи). Третім став ще один швед – Віктор Брандт, який з 5-ма промахами відстав від переможця на 1 хвилину й 10 секунд.

У топ-10 фінішував ще один українець – Антон Дудченко. Він лідирував після першого вогневого рубежу, однак другий став провальним – чотири невлучні постріли вивели його з претендентів на нагороди. У топ-20 закінчили змагання Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко та Денис Насико.

Перший номер збірної – Дмитро Підручний – у Швеції не стартував. Він готується до сезону за індивідуальним графіком.

Хто такий Віталій Мандзин

21-річний біатлоніст з Тернопільщини. Срібний призер чемпіонату світу-2024 серед молоді.

У минулому сезоні дебютував у складі першої збірної України на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. Завершив змагальний рік на 76-му місці в індивідуальному заліку.

Влітку 2024 року здобув дві золоті нагороди на молодіжному ЧС з літнього біатлону. Був першим у спринті та гонці переслідування.