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Украинец неожиданно выиграл Открытый чемпионат Швеции по биатлону

Фото: Виталий Мандзин (instagram.com/biathlon_madona_2023)
Автор: Андрей Костенко

Отечественный биатлонист Виталий Мандзин стал первым в индивидуальной гонке на 15 км в шведской Идре в рамках открытого чемпионата этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский биатлон".

В соревнованиях, кроме сильнейших спортсменов команды хозяев, приняли участие основные составы сборных Украины и Эстонии, а также биатлонисты нескольких других стран. Всего на старт вышло 70 участников.

Мандзин совершил два промаха и на 45 секунд опередил хозяина соревнований Эспера Нелина (4 промаха). Третьим стал еще один швед – Виктор Брандт, который с 5 промахами отстал от победителя на 1 минуту и 10 секунд.

В топ-10 финишировал еще один украинец – Антон Дудченко. Он лидировал после первого огневого рубежа, однако второй стал провальным – четыре неудачных выстрела вывели его из претендентов на награды. В топ-20 закончили соревнования Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

Первый номер сборной – Дмитрий Пидручный – в Швеции не стартовал. Он готовится к сезону по индивидуальному графику.

Кто такой Виталий Мандзин

21-летний биатлонист из Тернопольской области. Серебряный призер чемпионата мира-2024 среди молодежи.

В прошлом сезоне дебютировал в составе первой сборной Украины на этапе Кубка мира в немецком Обергофе. Завершил соревновательный год на 76 месте в индивидуальном зачете.

Летом 2024 года завоевал две золотые награды на молодежном ЧМ по летнему биатлону. Был первым в спринте и гонке преследования.

Ранее вратарь "Калгари" с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ.

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