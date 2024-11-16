Украинец неожиданно выиграл Открытый чемпионат Швеции по биатлону

В соревнованиях, кроме сильнейших спортсменов команды хозяев, приняли участие основные составы сборных Украины и Эстонии, а также биатлонисты нескольких других стран. Всего на старт вышло 70 участников.

Мандзин совершил два промаха и на 45 секунд опередил хозяина соревнований Эспера Нелина (4 промаха). Третьим стал еще один швед – Виктор Брандт, который с 5 промахами отстал от победителя на 1 минуту и 10 секунд.

В топ-10 финишировал еще один украинец – Антон Дудченко. Он лидировал после первого огневого рубежа, однако второй стал провальным – четыре неудачных выстрела вывели его из претендентов на награды. В топ-20 закончили соревнования Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

Первый номер сборной – Дмитрий Пидручный – в Швеции не стартовал. Он готовится к сезону по индивидуальному графику.

Кто такой Виталий Мандзин

21-летний биатлонист из Тернопольской области. Серебряный призер чемпионата мира-2024 среди молодежи.

В прошлом сезоне дебютировал в составе первой сборной Украины на этапе Кубка мира в немецком Обергофе. Завершил соревновательный год на 76 месте в индивидуальном зачете.

Летом 2024 года завоевал две золотые награды на молодежном ЧМ по летнему биатлону. Был первым в спринте и гонке преследования.