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Украинец нелегально привез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (видео)

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Польша, Понедельник 09 января 2023 17:28
Украинец нелегально привез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (видео) Фото: Украинец нелегально перевез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле. Мужчину поместили под стражу, его ждет суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу подразделения Карпатской пограничной службы Польши.

"Необычный случай произошел в Хохолове на Подхале, когда сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", - говорится в сообщении.

Граждане Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.

"Водитель транспортного средства, гражданин Украины, задержан по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами", - сообщили пограничники.

Его заключили под стражу сроком на три месяца.

Напомним, что с февраля в Польше обнаружили шестерых граждан из РФ и Беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.

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