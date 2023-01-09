Украинец нелегально привез 12 турок на территорию Польши в одном автомобиле (видео)

Правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле. Мужчину поместили под стражу, его ждет суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу подразделения Карпатской пограничной службы Польши.

"Необычный случай произошел в Хохолове на Подхале, когда сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", - говорится в сообщении.

Граждане Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.

"Водитель транспортного средства, гражданин Украины, задержан по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами", - сообщили пограничники.

Его заключили под стражу сроком на три месяца.