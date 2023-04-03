Українець Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА

Українець знову вийшов у стартовій п'ятірці "Горнетс". Загалом у грі він провів 33,5 хвилини та став найкращим гравцем матчу в складі "Шарлотта". За відведений час Михайлюк встиг набрати 26 очок, зробив 4 підбирання і віддав 5 передач.

За понад півгодини на паркеті він виконав 10 влучних кидків із гри (17 спроб) і реалізував один штрафний кидок (1). Вихованець черкаського баскетболу цього вечора непогано кидав із дистанції – п'ять триочкових із дев'яти були влучними. Також українець виконав 2 перехоплення і тричі втратив м'яч.

Михайлюк повторив найкраще досягнення результативності двох інших представників України за океаном – Віталія Потапенка та Станіслава Медведенка. Також під егідою асоціації виступали Волков, Печеров, Кравцов, Фесенко та Боломбой. Абсолютним національним рекордом залишаються 33 очки Олексія Леня.

Останній у цей вечір зіграв понад 13 хвилин за "Сакраменто". Оборонець набрав 6 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Обидва українці зазнали поразок: "Шарлотт" Михайлюка програв "Торонто" (108:128), а "Кінгз" Леня поступилися "Сан-Антоніо" (134:142 ОТ).