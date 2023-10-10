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Українець Михайлюк яскраво дебютував за "Бостон" перед стартом НБА: відео

Фото: Святослав Михайлюк набрав 15 пунктів проти "Нікс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка баскетбольної збірної України Святослав Михайлюк уперше вийшов на майданчик у складі "Бостон Селтікс". Нова команда українця зіграла передсезонний матч проти "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Універсал розпочав зустріч на лаві запасних. Натомість із перших хвилин на паркеті з'явилися Хаузер, Бріссетт, Корнет, Бентон і Прічард.

Михайлюк провів на майданчику майже 26 хвилин. За відведений час він встиг набрати 15 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. Українець став третім за результативністю в складі "Селтікс" після оборонців Бентона та Прічарда, але цього забракло для перемоги "Бостона" (107:114).

Із гри Михайлюк реалізував 5 кидків (12 спроб). Зокрема, український оборонець з навичками форварда закинув 3 триочкових (7 спроб) та був влучним на лінії штрафних кидків – два з двох. До пасиву українця можна записати 4 персональні фоли.

Сезон 2022/23 Михайлюк розпочав у складі "Нью-Йорка", а завершив – у майці "Шарлотта". Там українець демонстрував непогану гру зі середніми цифрами 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі та 0.7 перехоплень за 22.5 хвилини на паркеті. З "Бостоном" універсал підписав 1-річний контракт.

До слова, раніше плеймейкер Ліллард змінив "Портленд" на "Мілуокі" в тристоронній угоді.

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