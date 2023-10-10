RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец Михайлюк ярко дебютировал за "Бостон" перед стартом НБА: видео

Фото: Святослав Михайлюк набрал 15 пунктов против "Никс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда баскетбольной сборной Украины Святослав Михайлюк впервые вышел на площадку в составе "Бостон Селтикс". Новая команда украинца сыграла предсезонный матч против "Нью-Йорка Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Универсал начал встречу на скамейке запасных. Зато с первых минут на паркете появились Хаузер, Бриссетт, Корнет, Бентон и Причард.

Михайлюк провел на площадке около 26 минут. За отведенное время он успел набрать 15 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. Украинец стал третьим по результативности в составе "Селтикс" после защитников Бентона и Причарда, но этого не хватило для победы "Бостона" (107:114).

С игры Михайлюк реализовал 5 бросков (12 попыток). В частности, украинский защитник с навыками форварда забросил 3 трехочковых (7 попыток) и был точным на линии штрафных бросков – два из двух. В пассив украинца можно записать 4 персональных фола.

Сезон 2022/23 Михайлюк начал в составе "Нью-Йорка", а завершил – в майке "Шарлотта". Там украинец демонстрировал неплохую игру со средними цифрами 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете. С "Бостоном" универсал подписал 1-летний контракт.

К слову, ранее плеймейкер Лиллард сменил "Портленд" на "Милуоки" в трехстороннем соглашении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол