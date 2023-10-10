Украинец Михайлюк ярко дебютировал за "Бостон" перед стартом НБА: видео

Универсал начал встречу на скамейке запасных. Зато с первых минут на паркете появились Хаузер, Бриссетт, Корнет, Бентон и Причард.

Михайлюк провел на площадке около 26 минут. За отведенное время он успел набрать 15 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. Украинец стал третьим по результативности в составе "Селтикс" после защитников Бентона и Причарда, но этого не хватило для победы "Бостона" (107:114).

С игры Михайлюк реализовал 5 бросков (12 попыток). В частности, украинский защитник с навыками форварда забросил 3 трехочковых (7 попыток) и был точным на линии штрафных бросков – два из двух. В пассив украинца можно записать 4 персональных фола.

Сезон 2022/23 Михайлюк начал в составе "Нью-Йорка", а завершил – в майке "Шарлотта". Там украинец демонстрировал неплохую игру со средними цифрами 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете. С "Бостоном" универсал подписал 1-летний контракт.