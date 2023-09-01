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Українець Михайлюк підписав контракт із найтитулованішим клубом НБА

Фото: Святослав Михайлюк останні півроку відіграв за "Шарлотт" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк продовжить виступи в Національній баскетбольній асоціації у складі "Бостон Селтікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

26-річний українець поповнив лави гранда Східної конференції. "Селтікс" – сьома команда асоціації для універсала після "Лейкерс", "Детройта", "Оклахоми", "Торонто", "Нікс" і "Шарлотта".

Михайлюк уклав із "Бостоном" контракт на один рік. До штату Массачусетс він переїхав у статусі вільного агента. Влітку на атакувального оборонця всерйоз претендував афінський "Панатінаїкос", але український баскетболіст прагнув залишитися за океаном.

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону 2022/23 час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

Що відомо про "Бостон Селтікс"

Заснований у 1946 році баскетбольний клуб. Домашні матчі проводить на арені "Ті-Ді Гарден", який може прийняти 19156 глядачів.

"Селтікс" ділять із "Лос-Анджелес Лейкерс" першість за кількістю здобутих титулів НБА (по 17). Нагороду Найціннішому гравцю асоціації отримали четверо баскетболістів "Бостона" – Боб Коузі, Білл Расселл, Дейв Коуенс і Ларрі Бьорд. Бостонці на честь клубних легенд вивели з обігу рекордні 23 ігрові номери.

У сезоні 2022/23 "Бостон" дійшов до фіналу конференції, де драматично програв серію "Маямі" (3:4). Головною зіркою "Селтікс" залишається легкий форвард Джейсон Тейтум. Талісман команди – лепрекон Лакі.

 

 

До слова. раніше Новіцкі та інші зірки недавнього минулого потрапили до Залу слави баскетболу.

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