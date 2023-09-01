Украинец Михайлюк подписал контракт с самым титулованным клубом НБА

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк продолжит выступления в Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Бостон Селтикс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.
26-летний украинец пополнил ряды гранда Восточной конференции. "Селтикс" – седьмая команда ассоциации для универсала после "Лейкерс", "Детройта", "Оклахомы", "Торонто", "Никс" и "Шарлотта".
Михайлюк заключил с "Бостоном" контракт на год. В штат Массачусетс он переехал в статусе свободного агента. Летом на атакующего защитника всерьез претендовал афинский "Панатинаикос", но украинский баскетболист стремился остаться за океаном.
После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.
Основанный в 1946 году баскетбольный клуб. Домашние матчи проводит на арене "Ти-Ди Гарден", который может принять 19156 зрителей.
"Селтикс" делят с "Лос-Анджелес Лейкерс" первенство по количеству завоеванных титулов НБА (по 17). Награду Самому ценному игроку ассоциации получили четверо баскетболистов "Бостона" – Боб Коузи, Билл Расселл, Дэйв Коуэнс и Ларри Берд. Бостонцы в честь клубных легенд вывели из обращения рекордные 23 игровых номера.
В сезоне 2022/23 "Бостон" дошел до финала конференции, где драматически проиграл серию "Майами" (3:4). Главной звездой "Селтикс" остается легкий форвард Джейсон Тейтум. Талисман команды – лепрекон Лаки.
We have signed @Sviat_10
: https://t.co/LYSTIVcvEg pic.twitter.com/Lu8WsPEVRp — Boston Celtics (@celtics) August 31, 2023
К слову. ранее Новицки и другие звезды недавнего прошлого попали в Зал славы баскетбола.
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