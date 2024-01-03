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Українець Лень не врятував "Сакраменто" від сенсаційної поразки в регулярці НБА

Фото: Олексій Лень (ліворуч) провів 13 хвилин на паркеті (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав ігровий час у протистоянні регуярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з "Шарлотт Горнетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

30-річний українець розпочав матч на лаві запасних. Натомість у стартовій п'ятірці "Кінгз" з'явилися Фокс, Дуарте, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Лень отримав непогані хвилини згодом. Загалом у грі він провів 13 хвилин без однієї секунди. За відведений час українець встиг набрати 3 очки, зробив 4 підбирань і віддав 3 передачі. Результат за статистичним показником "плюс-мінус" негативний (-1).

Центровий лише одного разу кинув із гри на два очки. Ця спроба виявилася влучною, як і один із двох кидків із лінії штрафних. Окрім того, Лень припустився однієї втрати м'яча та двічі сфолив.

Зрештою, "Сакраменто" зазнав домашньої поразки (104:111). Основний центровий "Кінгз" Сабоніс завершив поєдинок із дабл-даблом (23 очки, 19 підбирань). Команда Леня залишилася на 5-й сходинці Західної конференції НБА. "Шарлотт" – за межами плей-офф на Сході.

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