UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець Лень допоміг "Сакраменто" зняти 17-річне прокляття в НБА та здобув приз

Фото: Олексій Лень відіграв 15 хвилин проти "Портленда" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорців

До розгрому "Портленд Трейл Блейзерс" на виїзді доклався центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень. Каліфорнійці гарантували собі місце в плей-офф сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українець розпочав матч на лаві запасних. Згодом він з'явився на паркеті та загалом провів у грі 15,5 хвилин. За відведений час Лень встиг набрати 5 очок і зробив 8 підбирань. За показником "плюс-мінус" його результат позитивний (29).

Цифри Леня могли бути ще кращими, але він реалізував два двоочкових кидки (4 спроби) та один штрафний (2). З-за "дуги" цього вечора український центровий не кидав. Натомість добре зарекомендував себе в обороні. Лень оформив 2 перехоплення і 1 блокшот, тож отримав спецільний ланцюжок – приз роздягальні "Кінгз" найкращому гравцю захисного плану в конкретному поєдинку.

Зрештою, "Сакраменто" розтрощив "Портленд" на виїзді (120:80). Найрезультативнішим у матчі став форвард "Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп (30 пунктів). Тим часом у складі "Кінгз" найбільше набрав оборонець Малік Монк (19 очок).

"Сакраменто" достроково вийшов у плей-офф. "Кінгз" перервали невдалу серію результатів – востаннє вони грали в матчах на виліт у сезоні 2005/06. З тих пір каліфорнійці незмінно завершували виступи після регулярного сезону. Ця серія стала найдовшою в історії НБА.

До слова, напередодні українець Михайлюк солідно зіграв проти "Оклахоми".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол