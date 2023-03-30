Украинец Лень помог "Сакраменто" снять 17-летнее проклятие в НБА и получил приз

Украинец начал матч на скамье запасных. Впоследствии он появился на паркете и провел в игре 15,5 минут. За отведенное время Лень успел набрать 5 очков и сделал 8 подборов. По показателю "плюс-минус" его результат положителен (29).

Цифры Лёня могли быть еще лучше, но он реализовал два двухочковых броска (4 попытки) и один штрафной (2). Из-за "дуги" в этот вечер украинский центровой не бросал. Вместо этого хорошо зарекомендовал себя в обороне. Лень оформил 2 перехвата и 1 блок-шот, поэтому получил специальную цепь – приз раздевалки "Кингз" лучшему игроку защитного плана в конкретном поединке.

В конце концов "Сакраменто" разбил "Портленд" на выезде (120:80). Самым результативным в матче стал форвард "Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп (30 пунктов). Тем временем в составе "Кингз" больше всего набрал защитник Малик Монк (19 очков).

"Сакраменто" досрочно вышел в плей-офф. "Кингз" прервали неудачную серию результатов – в последний раз они играли в матчах на вылет в сезоне 2005/06. С тех пор калифорнийцы постоянно завершали выступления после регулярного сезона. Эта серия стала самой длинной в истории НБА.