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Украинец Лень помог "Сакраменто" снять 17-летнее проклятие в НБА и получил приз

Фото: Алексей Лень отыграл 15 минут против "Портленда" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорцив

К разгрому "Портленд Трэйл Блэйзерс" на выезде приложился центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень. Калифорнийцы гарантировали себе место в плей-офф сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинец начал матч на скамье запасных. Впоследствии он появился на паркете и провел в игре 15,5 минут. За отведенное время Лень успел набрать 5 очков и сделал 8 подборов. По показателю "плюс-минус" его результат положителен (29).

Цифры Лёня могли быть еще лучше, но он реализовал два двухочковых броска (4 попытки) и один штрафной (2). Из-за "дуги" в этот вечер украинский центровой не бросал. Вместо этого хорошо зарекомендовал себя в обороне. Лень оформил 2 перехвата и 1 блок-шот, поэтому получил специальную цепь – приз раздевалки "Кингз" лучшему игроку защитного плана в конкретном поединке.

В конце концов "Сакраменто" разбил "Портленд" на выезде (120:80). Самым результативным в матче стал форвард "Трейл Блейзерс" Шейдон Шарп (30 пунктов). Тем временем в составе "Кингз" больше всего набрал защитник Малик Монк (19 очков).

"Сакраменто" досрочно вышел в плей-офф. "Кингз" прервали неудачную серию результатов – в последний раз они играли в матчах на вылет в сезоне 2005/06. С тех пор калифорнийцы постоянно завершали выступления после регулярного сезона. Эта серия стала самой длинной в истории НБА.

К слову, накануне украинец Михайлюк солидно сыграл против "Оклахомы".

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