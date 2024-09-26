Українець очолив престижний боксерський рейтинг: він не виходив у ринг після поразки

Усесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг найкращих у напівважкому дивізіоні. Нагорі опинився вітчизняний боксер Олександр Гвоздик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одностайним рішенням суддів на користь Бенавідеса. Повноцінним титулом WBC у цій категорії володіє росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади. 12 жовтня він проведе бій проти іншого росіянина – Дмитра Бівола, який теж виступає під чужим прапором (Киргизстану).
Подальші плани Гвоздика не мають чітких обрисів. Попри очікування, він не з'явився в андеркарді бою Сауля Альвареса проти Едгара Берланги. Згодом з'явилися чутки про поєдинок українця в грудні. Утім, жодних офіційних підтверджень від команди Гвоздика не надійшло.
Рейтинг WBC у напівважкій вазі
Після успішних виступів на аматорському ринзі, бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.
З того часу провів 22 професіональні поєдинки, в яких здобув 20 перемог, 16 з них – нокаутом. У 2018 році, переміг канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист титулу – проти француза Дуду Нгумбу.
Після першої поразки – від Бетербієва у жовтні 2019-го – не змагався упродовж двох з половиною років. Після повернення мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.
Раніше українець завдяки яскравій перемозі отримав контракт з UFC.
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