Українець очолив престижний боксерський рейтинг: він не виходив у ринг після поразки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Українець у 2023 році поновив кар'єру після понад дворічної перерви. Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одностайним рішенням суддів на користь Бенавідеса. Повноцінним титулом WBC у цій категорії володіє росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади. 12 жовтня він проведе бій проти іншого росіянина – Дмитра Бівола, який теж виступає під чужим прапором (Киргизстану).

Подальші плани Гвоздика не мають чітких обрисів. Попри очікування, він не з'явився в андеркарді бою Сауля Альвареса проти Едгара Берланги. Згодом з'явилися чутки про поєдинок українця в грудні. Утім, жодних офіційних підтверджень від команди Гвоздика не надійшло.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі

Олександр Гвоздик (Україна) Альберт Рамірес (Венесуела) Каллум Сміт (Велика Британія) Ентоні Ярд (Велика Британія) Конор Воллес (Австралія) Робін Краснікі (Німеччина) Даніель Азіз (Велика Британія) Річард Рівера (США) Павел Степ’єн (Польща) Рональд Гавриїл (Румунія)

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі, бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 22 професіональні поєдинки, в яких здобув 20 перемог, 16 з них – нокаутом. У 2018 році, переміг канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист титулу – проти француза Дуду Нгумбу.

Після першої поразки – від Бетербієва у жовтні 2019-го – не змагався упродовж двох з половиною років. Після повернення мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.