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Украинец возглавил престижный боксерский рейтинг: он не выходил в ринг после поражения

Четверг 26 сентября 2024 15:56
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Украинец возглавил престижный боксерский рейтинг: он не выходил в ринг после поражения Фото: Александр Гвоздик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг лучших в полутяжелом дивизионе. Наверху оказался отечественный боксер Александр Гвоздик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинец в 2023 году возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз опытный боксер выходил в ринг 15 июня этого года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе длился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса. Полноценным титулом WBC в этой категории владеет россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. 12 октября он проведет бой против другого россиянина – Дмитрия Бивола, который тоже выступает под чужим флагом (Кыргызстана).

Дальнейшие планы Гвоздика не имеют четких очертаний. Несмотря на ожидания, он не появился в андеркарде боя Сауля Альвареса против Эдгара Берланги. Впоследствии появились слухи о поединке украинца в декабре. Впрочем, никаких официальных подтверждений от команды Гвоздика не поступило.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе

  1. Александр Гвоздик (Украина)
  2. Альберт Рамирес (Венесуэла)
  3. Каллум Смит (Великобритания)
  4. Энтони Ярд (Великобритания)
  5. Конор Уоллес (Австралия)
  6. Робин Красники (Германия)
  7. Даниэль Азиз (Великобритания)
  8. Ричард Ривера (США)
  9. Павел Степьен (Польша)
  10. Рональд Гавриил (Румыния)

Профессиональная карьера Гвоздика

После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.

С тех пор провел 22 профессиональных поединка, в которых одержал 20 побед, 16 из них – нокаутом. В 2018 году победил канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту титула – против француза Дуду Нгумбу.

После первого поражения – от Бетербиева в октябре 2019-го – не соревновался в течение двух с половиной лет. После возвращения одержал три победы подряд до поединка с Бенавидесом.

Ранее украинец благодаря яркой победе получил контракт с UFC.

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