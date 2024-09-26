Украинец возглавил престижный боксерский рейтинг: он не выходил в ринг после поражения
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг лучших в полутяжелом дивизионе. Наверху оказался отечественный боксер Александр Гвоздик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Украинец в 2023 году возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз опытный боксер выходил в ринг 15 июня этого года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.
Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе длился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса. Полноценным титулом WBC в этой категории владеет россиянин Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады. 12 октября он проведет бой против другого россиянина – Дмитрия Бивола, который тоже выступает под чужим флагом (Кыргызстана).
Дальнейшие планы Гвоздика не имеют четких очертаний. Несмотря на ожидания, он не появился в андеркарде боя Сауля Альвареса против Эдгара Берланги. Впоследствии появились слухи о поединке украинца в декабре. Впрочем, никаких официальных подтверждений от команды Гвоздика не поступило.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе
- Александр Гвоздик (Украина)
- Альберт Рамирес (Венесуэла)
- Каллум Смит (Великобритания)
- Энтони Ярд (Великобритания)
- Конор Уоллес (Австралия)
- Робин Красники (Германия)
- Даниэль Азиз (Великобритания)
- Ричард Ривера (США)
- Павел Степьен (Польша)
- Рональд Гавриил (Румыния)
Профессиональная карьера Гвоздика
После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.
С тех пор провел 22 профессиональных поединка, в которых одержал 20 побед, 16 из них – нокаутом. В 2018 году победил канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту титула – против француза Дуду Нгумбу.
После первого поражения – от Бетербиева в октябре 2019-го – не соревновался в течение двух с половиной лет. После возвращения одержал три победы подряд до поединка с Бенавидесом.
Ранее украинец благодаря яркой победе получил контракт с UFC.
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