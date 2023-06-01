Українець, який підписав контракт з армією РФ, отримав 12 років в'язниці

В Україні винесли вирок контрактнику російської армії, який виїхав до Росії у 2009 році та брав участь у війні на боці окупантів. Чоловіка затримали, коли той вирішив повернутися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Завдяки СБУ 12 років за ґратами проведе зрадник, який виїхав з України, щоб приєднатися до збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

"Кар'єра" зрадника

Зловмисником виявився українець, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт.

У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил РФ.

Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград). Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Як його затримали?

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.