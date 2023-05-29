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У Краматорську та Слов'янську за вихідні спіймали чотирьох бойовиків

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Понеділок 29 травня 2023 23:06
У Краматорську та Слов'янську за вихідні спіймали чотирьох бойовиків Фото: У Краматорську та Слов'янську за вихідні зловили чотирьох бойовиків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Краматорську та Слов'янську правоохоронці виявили трьох підозрюваних у причетності до незаконних збройних формувань РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Слов'янська та Краматорська.

Так, 27 травня у Краматорську правоохоронці виявили підозрілого громадянина. Перевіривши його за наявними базами, патрульні встановили, що він перебуває в розшуку з 2014 року.

Того ж дня, у Слов'янську поліцейські помітили чоловіка, який, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці через причетність до розбоїв і нападів.

Крім цього, в неділю в Слов'янську і Краматорську поліцейські встановили двох осіб, причетних до незаконних збройних формувань, і в одного з них, під час перевірки телефону, правоохоронці виявили прихильність до груп проросійських поглядів.

У всіх випадках інспектори передали чоловіків слідчим для подальшого встановлення обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під суд відправлять дев'ять бойовиків "ЛДНР", які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях.

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