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Українець Фельфнер поза конкурсом потрапив у суперфінал Діамантової ліги

Брюссель, Середа 11 вересня 2024 12:29
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Українець Фельфнер поза конкурсом потрапив у суперфінал Діамантової ліги Фото: Артур Фельфнер дебютуватиме в суперфіналі турніру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український легкоатлет Артур Фельфнер пробився у підсумкові старти Діамантової ліги-2024 за додатковою квотою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

20-річний метальник списа виступить у суперфіналі найпрестижнішого комерційного легкоатлетичного турніру. Етап прийме Брюссель 13-14 вересня.

Фельфнер у загальному заліку сезону-2024 посів 7-ме місце та став першим "непрохідним". У суперфіналі повинна була виступити шістка найсильніших метальників списа впродовж року. Однак, організатори вирішили розширити заявку до восьми учасників.

Щасливцями стали Фельфнер і бельгієць Тімоті Герман. Молодий українець вперше в кар'єрі змагатиметься в суперфіналі. Компанію співвітчизнику в столиці Бельгії складуть стрибуни у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Олег Дорощук.

Хто такий Артур Фельфнер

Уродженець Конотопа, в рамках національних змагань представляє Київщину. Чемпіон світу та Європи серед юніорів, європейський чемпіон серед молоді (2023).

На дорослому рівні заявив амбіції на Європейських іграх-2023, де здобув "бронзу". На чемпіонаті Європи цьогоріч фінішував на 8-й сходинці, а на Олімпіаді в Парижі не зміг пробитися у фінал. Особистий рекорд – 84.32 м, а найкращий результат нинішнього сезону – 83.95 м.

У 2021 році переміг у номінації "Зірка, яка сходить" від Федерації легкої атлетики України. Торік отримав державну нагороду – медаль "За працю і звитягу".

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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