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Украинец Фельфнер вне конкурса попал в суперфинал Бриллиантовой лиги

Брюссель, Среда 11 сентября 2024 12:29
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Украинец Фельфнер вне конкурса попал в суперфинал Бриллиантовой лиги Фото: Артур Фельфнер будет дебютировать в суперфинале турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер пробился в итоговые старты Бриллиантовой лиги-2024 по дополнительной квоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

20-летний метатель копья выступит в суперфинале самого престижного коммерческого легкоатлетического турнира. Этап примет Брюссель 13-14 сентября.

Фельфнер в общем зачете сезона-2024 занял 7-е место и стал первым "непроходным". В суперфинале должна была выступить шестерка сильнейших метателей копья в течение года. Однако организаторы решили расширить заявку до восьми участников.

Счастливцами стали Фельфнер и бельгиец Тимоти Херман. Молодой украинец впервые в карьере сразится в суперфинале. Компанию соотечественнику в столице Бельгии составят прыгуны в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Олег Дорощук.

Кто такой Артур Фельфнер

Уроженец Конотопа, в рамках национальных соревнований представляет Киевскую область. Чемпион мира и Европы среди юниоров, европейский чемпион среди молодежи (2023).

На взрослом уровне заявил амбиции на Европейских играх-2023, где завоевал "бронзу". На чемпионате Европы этого года финишировал на 8-й строчке, а на Олимпиаде в Париже не смог пробиться в финал. Личный рекорд – 84.32 м, а лучший результат нынешнего сезона – 83.95 м.

В 2021 году победил в номинации "Восходящая звезда" от Федерации легкой атлетики Украины. В прошлом году получил государственную награду – медаль "За труд и доблесть".

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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