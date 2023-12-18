Українець Довбик переможним дублем повернув "Жироні" лідерство в Іспанії: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 17-й тур

"Жирона" – "Алавес" – 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 (пенальті), Порту, 42

Українець взявся до справи в середині першого тайму. На 23-й хвилині результативною стала затяжна атака "червоно-білих". Із пострілом Коуту з меж штрафного з рикошетом впорався воротар "Алавеса", але Довбик на добиванні головою спрямував м'яч у сітку.

Закріпив перевагу "Жирони" перед перервою Порту. Він метрів із 15-ти класно пробив у дотик в дальній кут після передачі Коуту. А розгромним рахунок на 59-й хвилині зробив Довбик. Український нападник реалізував одинадцятиметровий.

Вихованець черкаського футболу провів на полі всі 90 хвилин. Тепер у його активі 10 забитих м'ячів у Прімері. Він ділить друге місце в списку бомбардирів іспанської першості з Борхою Майоралем із "Хетафе". Лідер снайперських перегонів – Джуд Беллінгем із мадридського "Реала" (13 голів).

Зате "Жирона" випередила Королівський клуб у боротьбі за першу сходинку в чемпіонаті. Каталонці набрали 44 очки. У мадридців натомість 42 пункти. Третя – "Барселона" (35 очок).