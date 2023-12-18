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Украинец Довбик победным дублем вернул "Жироне" лидерство в Испании: видео

Жирона, Понедельник 18 декабря 2023 23:55
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Украинец Довбик победным дублем вернул "Жироне" лидерство в Испании: видео Фото: Артем Довбик (крайний слева) забил 10 мячей в чемпионате Испании (twitter.com/LaLigaEN)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик двумя забитыми мячами обеспечил "Жироне" возвращение на первую строчку в испанской Ла Лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 17-й тур

"Жирона" – "Алавес" – 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (пенальти), Порту, 42

Украинец приступил к делу в середине первого тайма. На 23-й минуте результативной стала затяжная атака "красно-белых". С выстрелом Коуту из пределов штрафной с рикошетом справился вратарь "Алавеса", но Довбик на добивании головой отправил мяч в сетку.

Закрепил преимущество "Жироны" перед перерывом Порту. Он метров с 15-ти классно пробил в касание в дальний угол после передачи Коуту. А разгромным счет на 59-й минуте сделал Довбик. Украинский нападающий реализовал одиннадцатиметровый.

Воспитанник черкасского футбола провел на поле все 90 минут. Теперь в его активе 10 забитых мячей в Примере. Он делит второе место в списке бомбардиров испанского первенства с Борхой Майоралем из "Хетафе". Лидер снайперской гонки – Джуд Беллингем из мадридского "Реала" (13 голов).

Зато "Жирона" опередила Королевский клуб в борьбе за первое место в чемпионате. Каталонцы набрали 44 очка. У мадридцев 42 пункта. Третья – "Барселона" (35 очков).

К слову, ранее Анчелотти подтвердил повышение статуса Лунина в мадридском "Реале".

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