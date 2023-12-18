Анчелотті змінив статус Луніна в "Реалі": пряма мова італійця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Xtra .

64-річний італієць відмовився від ідеї зробити Кепу Аррісабалагу безумовним "першим номером" мадридців. Тепер іспанець і його конкурент-українець мають однакові позиції в ієрархії команди.

"Лунін чи Кепа? Вони обидва є першим вибором", – коротко відповів Анчелотті на пряме запитання журналістів після протистояння з "Вільярреалом" (4:1).

У старті "вершкових" на матч проти "Жовтої субмарини" вийшов Лунін. Натомість посеред тижня Кепа захищав ворота Королівського клубу в поєдинку проти берлінського "Уніона" в Лізі чемпіонів (3:2).

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 26 матчів у всіх турнірах, 8 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.