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Українець Довбик дублем забезпечив "Жироні" камбек у чемпіонаті Іспанії: відео

Жирона, Неділя 22 жовтня 2023 19:17
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Українець Довбик дублем забезпечив "Жироні" камбек у чемпіонаті Іспанії: відео Фото: Артем Довбик перевернув матч на "Монітіліві" (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Жирона" з Артемом Довбиком у стартовому складі здобула вольову перемогу над "Альмерією" у 10-му турі Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 10-й тур

"Жирона" – "Альмерія" – 3:2

Голи: Мартін, 37, Довбик, 39, 43, Савіо, 71, Стуані, 85 – Лео Баптістан, 2, 24

Початок зустрічі склався для каталонців невдало. Команда Довбика пропустила двічі до екватору тайму. Два м'ячі до свого активу записав центрфорвард "Альмерії" Лео Баптістан.

Та далі до справи взялися українець і компанія. Розмочив рахунок Мартін, який відправив м'яч у нижній кут після пасу Гарсії. А далі Довбик оформив дубль усього за 4 хвилини. Спершу він "прошив" кіпера ударом із гострого кута з меж штрафного, а потім накрутив оборонців на вході до карної зони та більярдним пострілом поцілив у дальній.

У другій половині добили гостей Савіо та Стуані. Перший майстерно пробив у кут після передачі Гарсії. Натомість дублер Довбика замкнув простріл Мартінеса з меж штрафного – 5:2 у підсумку.

Український форвард провів на полі 66 хвилин. Його статистика в Ла Лізі – 10 матчів, 5 голів. Ще 1 м'яч він встиг оформити в кваліфікації Ліги чемпіонів за "Дніпро-1".

До слова, напередодні Мудрик оформив гол-красень за "Челсі" в чемпіонаті Англії.

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Чемпіонат Іспанії Артем Довбик
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