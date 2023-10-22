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Украинец Довбик дублем обеспечил "Жирони" камбэк в чемпионате Испании: видео

Жирона, Воскресенье 22 октября 2023 19:17
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Украинец Довбик дублем обеспечил "Жирони" камбэк в чемпионате Испании: видео Фото: Артем Довбик перевернул матч на "Монитиливи" (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Жирона" с Артемом Довбиком в стартовом составе одержала волевую победу над "Альмерией" в 10-м туре Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 10-й тур

"Жирона" – "Альмерия" – 3:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 – Лео Баптистан, 2, 24

Начало встречи сложилось для каталонцев неудачно. Команда Довбика пропустила дважды к экватору тайма. Два мяча в свой актив записал центрфорвард "Альмерии" Лео Баптистан.

Но дальше за дело взялись украинец и компания. Размочил счет Мартин, отправивший мяч в нижний угол после паса Гарсии. А дальше Довбик оформил дубль всего за 4 минуты. Сначала он "прошил" кипера ударом с острого угла из пределов штрафной, а затем накрутил защитников на входе в площадку и бильярдным выстрелом попал в дальний.

Во второй половине добили гостей Савио и Стуани. Первый мастерски пробил в угол после передачи Гарсии. В свою очередь дублер Довбика замкнул прострел Мартинеса из пределов штрафной – 5:2 в итоге.

Украинский нападающий провел на поле 66 минут. Его статистика в Ла Лиге – 10 матчей, 5 голов. Еще 1 мяч он успел оформить в квалификации Лиги чемпионов за "Днепр-1".

К слову, накануне Мудрик оформил гол-красавец за "Челси" в чемпионате Англии.

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